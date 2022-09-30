Движение автотранспорта между Казахстаном и Китаем приостановят на три дня

30 сен. 15:10

С 1 по 3 октября автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать из-за праздника.

"В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – сообщает комитет государственных доходов Казахстана.

Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на границе двух стран продолжат работать в штатном режиме.