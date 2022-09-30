Жителя Северной Осетии обвинили в публикации нацистских символов

30 сен. 14:48

За публикацию нацистской символики в интернете привлечен к ответственности житель Алагира, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Работники республиканского Центра по противодействию экстремизму нашли противоправный пост в одной из социальных сетей. Автором фотографий с нацистской символикой оказался 24-летний мужчина.

Составлен протокол по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...". Мужчину признали виновным, однако мера пресечения не уточнена.