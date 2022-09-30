Отдых на горнолыжных курортах России подорожал на 10%

30 сен. 14:41

Рост спроса повышает цены на отдых на российских горнолыжных курортах, цены растут на 10%, сообщил о. президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Вслед за ростом спроса можно ожидать роста цен. Хочу призвать туристов позаботиться о бронировании заранее", - отметил Уманский на пресс-конференции.

Он ожидает, что дальше цены на горнолыжный отдых вырастут еще.

По словам Уманского главной проблемой является качественный номерной фонд, на горнолыжных курортах к нему можно отнести лишь 10% от имеющегося.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются горы Краснодарского края, следом идут Крым, Кавказские Минеральные Воды.