ЕС и G7 заморозили 30 млрд евро активов российских предпринимателей

30 сен. 14:36

Страны Европейского союза и "Большой семерки" (G7) заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд рублей. Об этом в ходе своего выступления на форуме "Новая экономика" в Мадриде 30 сентября заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"За это время удалось заморозить 14,6 млрд евро олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 млрд евро", - цитирует его ТАСС.

Еврокомиссар также отметил, что было конфисковано 300 млн евро резервов Центробанка России.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что в одной или двух странах ЕС не было заморожено ни одного актива. "Например, мы получили информацию, что в Венгрии были заморожены [активы] на 3 тыс евро, это очень странно", - уточнил Рейндерс.

