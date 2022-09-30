Страны Европейского союза договорились по новому пакету санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Reuters.
Источники отмечают, что послы 27 стран Европы обсудили предложения и предварительно дали добро на новые ограничительные меры.
По данным агентства, окончательное решение по данному вопросу ожидается на следующей неделе.
СМИ: Страны Евросоюза достигли договоренности по новым антироссийским санкциям
Страны Европейского союза договорились по новому пакету санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Reuters.
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