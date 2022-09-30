СМИ: Страны Евросоюза достигли договоренности по новым антироссийским санкциям

30 сен. 14:21

Страны Европейского союза договорились по новому пакету санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Reuters.



Источники отмечают, что послы 27 стран Европы обсудили предложения и предварительно дали добро на новые ограничительные меры.



По данным агентства, окончательное решение по данному вопросу ожидается на следующей неделе.