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СМИ: Страны Евросоюза достигли договоренности по новым антироссийским санкциям

СМИ: Страны Евросоюза достигли договоренности по новым антироссийским санкциям

Страны Европейского союза договорились по новому пакету санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Reuters.

Источники отмечают, что послы 27 стран Европы обсудили предложения и предварительно дали добро на новые ограничительные меры.

По данным агентства, окончательное решение по данному вопросу ожидается на следующей неделе.

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