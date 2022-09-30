В Чечне реконструируют 22 км ЛЭП

30 сен. 14:19

ЛЭП "Знаменское - Надтеречное" будет реконструирована, сообщила пресс-служба компании АО "Чеченэнерго" (находится под управлением ПАО "Россети Северный Кавказ").

В настоящее время линия электропередачи протяженностью более 22 км обеспечивает электричеством 20 тыс жителей сел Надтеречное, Верхний Наур, Подгорное, Мекен-Юрт и Минеральное, а также используется как резервная для обеспечения электроэнергией части Наурского района республики.

На ЛЭП произведут монтаж 40 дополнительных железобетонных опор. "Данная мера позволит нам значительно повысить надежность функционирования воздушной линии электропередачи. Учитывая важность работ для бесперебойного и качественного электроснабжения жителей пяти сел региона, завершить проект мы планируем к 10 октября", - рассказал главный инженер АО "Чеченэнерго" Ильяс Цуев.