Москвичам пообещали теплый октябрь

30 сен. 14:02

Октябрь в Москве будет на 1-2 градуса теплее нормы, но ожидается большое количество дождей, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По долгосрочным прогнозам, октябрь в Центральной России в среднем выдастся относительно теплым – на 1-2 градуса выше многолетней нормы, которая для столицы ночью составляет плюс 2,1, а днем - плюс 8,2", - сообщил синоптик.

Он добавил, что при этом месяц будет довольно дождливым, ожидается как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормы осадков. "А норма октября составляет 59 миллиметров", - уточнил Тишковец.

Самой теплой и самой дождливой частью октября станет первая декада месяца, температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков выпадет в 2 раза больше нормы. Вторая декада октября на 1-2 градуса ниже нормы, осадков ожидается нормальное количество. Конец месяца будет на градус выше нормы, осадков также чуть больше нормы.