Узбекистан отпразднует 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни

30 сен. 13:56

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о праздновании 1050-летия ученого Абу Райхана Беруни, известного как Аль-Бируни, в следующем году.

"Мы приняли решение широко, в международном масштабе отметить 1050-летие со дня рождения нашего великого ученого Абу Райхана Беруни", - сказано в поздравлении к педагогам Узбекистана в преддверии Дня учителей и наставников..

Также глава республики подчеркнул, что в Хорезме началось возведение городка, который будет носить имя аль-Хорезми.

"Все это мы делаем с одной целью – вырастить новых Беруни, Хорезми, Ибн Сино и Фергани Нового Узбекистана, чтобы наша Родина заняла на международной арене еще более достойное место как развитая, мирная, свободная и процветающая страна", - добавил Мирзиеев.