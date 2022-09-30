Греция и Турция на грани войны, но есть НАТО

Пока в Украине продолжается специальная военная операция, а Россия готовится принять в свой состав Донбасс, Херсон и Запорожье, накаляются страсти и в Средиземном море. Турция предостерегла Грецию и США, усиливших военную активность в Эгейском море, от провокационных действий.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на решение США по снятию эмбарго на поставки оружия Кипру. "Если вы хотите эскалации на острове, мы ответим должным образом!". Напомним, Вашингтон снял запретна поставку оружия Кипру 17 сентября. Эмбарго действовало с 1987 года.

Причина решения администрации Джозефа Байдена связана с похолоданием в отношениях Турции и США. Вашингтон недоволен тем, что Анкара ведет военные операции в Сирии против американских союзников в лице YPG и не ратифицирует документ о вхождении в НАТО Швеции и Финляндии, а также покупкой Турцией российский систем ПВО С-400. Кроме того, Байден считает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором. Если при Дональде Трампе США старались сохранять нейтралитет в греческо-турецком противостоянии, то Байден занял сторону Греции и Кипра.

Конфликт греков и турок связан с неурегулированностью границ. Между Грецией и Турцией есть множество островов в Эгейском море, на которых греки размещают вооружения. Турция требует их демилитаризации, так как острова находятся ближе к турецкой территории, чем к материковой Греции. Анкара видит в вооружении того же Лесбоса (турецкое название - Мидилли) угрозу для своей безопасности. Кризис обостряется еще и экономическим фактором. У берегов Кипра обнаружены крупные запасы газа (170-230 млрд куб м). Западные компании Eni, Total, ExxonMobil и Noble Energy участвуют в разведке и эксплуатации месторождений. Турция считает, что разработки нарушают турецкий суверенитет, распространяющийся на территориальные воды у Кипра. Остров населен турками, северо-восточная часть при поддержке армии Турции провозгласила свою независимость в 1983 году. Эрдоган считает, что добываемый газ должен быть распределен в пользу Турецкой Республики Северного Кипра.

Спор турок с греками из-за Кипра длится с 1974 года, а из-за газа – c 2018 года. В последние дни ситуация накаляется. 28 сентября Совет национальной безопасности Турции обвинил Грецию в "незаконных и провокационных действиях" на островах в Эгейском море. МИД Греции ответил тем, что Анкара не имеет права "грубо нарушать международное право и угрожать Греции войной". 29 сентября греческий премьер Кириакос Мицотакис пригрозил "наказанием" Турции, если та нарушит границы Греции.

Две страны являются странами-членами НАТО. При этом США оказывают военную поддержку грекам. Недавно Греция получила два американских F-16. В мае этого года Греция продлила на пять лет пребывание у себя американских баз. Эрдоган говорит, что девять военных баз США на самом деле развернуты не против России, а против Турции. При этом официально Вашингтон призывает к миру турок и греков, чтобы они сосредоточились на "коллективной угрозе".

"Сейчас не время для заявлений или каких-либо действий, – заявил на днях глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. – Это может усилить напряженность между союзниками по НАТО". США призывают Грецию и Турцию "к совместной работе для поддержания мира и безопасности в регионе и для разрешения любых разногласий, которые у них могут возникнуть, дипломатическим путем".

Главред "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев считает, что до эскалации не дойдет, так как две страны входят в один военный альянс.

"Турция не может позволить, чтобы игнорировали ее интересы и интересы турецкого Кипра. Но тем не менее, она не сможет начать войну, потому что НАТО этого не позволит. Это все-таки два члена НАТО. Каким-то образом эти две страны посадят за стол переговоров и, видимо, убедят найти какое-то решение по всем этим вопросам. Неизвестно, насколько война в целом в интересах Турции. Мне кажется, она не в интересах никого. Все это понимают. Тем более последние события всем показывают, что в процессе боевых действий трудности только накапливаются", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Ниязбаев отмечает, что блок НАТО сейчас всячески пытается доказать, что он представляет из себя единую и однородную организацию, способная отразить угрозу и защитить своих союзников. Военные действия Греции или Турции испортят такой позитивный образ НАТО, поэтому альянс "любым способом постарается решить" греческо-турецкий кризис, уверен эксперт.