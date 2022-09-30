Летчики из России проведут учения в Казахстане

30 сен. 13:42

Российские пилоты истребителей Су-25 вместе с экипажами казахстанских самолетов Су-30СМ с воздуха поддержат коллективные силы ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2022" в Казахстане, сообщает пресс-служба организации.

"В ходе активной фазы совместного учения экипажи штурмовиков отработают поиск и уничтожение объектов условного противника, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет "С-8" по мишеням на полигоне "Матыбулак", - сказано в сообщении.

Кроме того, для усиления боевой мощи основных сил российские экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 приступят к высадке воздушного десанта тактическим способом.