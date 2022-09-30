В ЕС пришли к согласию по мерам для снижения цен на энергию

30 сен. 13:35

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали в пятницу пакет мер по борьбе с высокими ценами на электроэнергию, в него не включен ранее обсуждавшийся пункт об установлении потолка цен на газ.

"Министры достигли политического соглашения о мерах по снижению высоких цен на электроэнергию: обязательное снижение спроса на электроэнергию, ограничение рыночных доходов от энергетических компаний и солидарный вклад производителей ископаемого топлива", - сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете стран ЕС.

Напомним, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призывала ввести потолок цен на газ, чтобы не позволить российским властям "манипулировать европейским энергетическим рынком".