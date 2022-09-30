Холера вспыхнула в Сирии

30 сен. 13:24

В 10 сирийских провинциях вспыхнула холера, болезнь распространяется по стране и вызывает тревогу, сообщил глава группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза.

"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Минздрав Сирии заявил, что в большинстве случаев смерть пациентов связана с поздним обращением в больницы. Также они отметили, что некоторые страдали от хронических заболеваний.