Состоялась встреча Ильхама Алиева с Руменом Радевом

30 сен. 13:23

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в Софии встретился с президентом Болгарии Руменом Радевом.

Сначала лидеры двух стран провели встречу один на один, перед ней были сделаны официальные фото.

После встречи тет-а-тет прошла встреча Ильхама Алиева и Румена Радева в расширенном составе.

Во время встреч стороны планировали обсудить развитие сотрудничества Азербайджана и Болгарии в сферах энергетики, экономики, безопасности, туризма, науки, образования и культуры.

Визит азербайджанского лидера в Софию продлится с 30 сентября по 1 октября. Ильхам Алиев примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).