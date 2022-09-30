Путин пока не собирается разговаривать с генсеком ООН

30 сен. 13:21

Президент России Владимир Путин пока не намерен проводить телефонные переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Пока в планах каких-то разговоров нет", - цитирует его РИА Новости.



Напомним, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш планирует продолжать контакты с Россией. "Генеральный секретарь твердо убежден в необходимости поддержания каналов связи. Это еще более важно в это время, - сказал он.