В Казахстане в оборот вводится новая банкнота 20 000 тенге

30 сен. 13:05

Нацбанк Казахстана с 1 октября вводит в обращение новую банкноту номинальной стоимостью 20 тыс тенге.

Пресс-служба Нацбанка сообщает, что банкнота имеет 25 защитных элементов, в том числе впервые применена уникальная встроенная защитная полоса в виде орнаментальной ленты "Басқур".

На одной стороне банкноты разместился панорамный вид Астаны и резиденция Акорда. На другой - государственные символы: монумент "Қазақ Елі" (казахский народ), триумфальная арка "Мәңгілік Ел" (вечная страна), национальный орнамент и цифра "30", в честь независимости республики.

Впервые 20-тысячные банкноты появились в Казахстане в 2015 году. В прошлом году в оборот вышли новые банкноты с портретом Нурсултана Назарбаева. Нацбанк уточняет, что все ранее выпущенные банкноты 20 тыс тенге остаются в обращении.