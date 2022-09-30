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МИД Армении вызвал белорусского посла

МИД Армении вызвал белорусского посла

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Беларуси Владимира Макея из-за его слов о визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Во внешнеполитическом ведомстве послу были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления, передает ТАСС.

На прошлой неделе Макей, комментируя поездку Пелоси, заявил, что подобные визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением.

Напомним, Нэнси Пелоси посетила Ереван 17-19 сентября. В ходе поездки она провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром обороны Суреном Папикяном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами.

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