Кремль призвал прекратить разговоры о ядерной эскалации

30 сен. 12:39

Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорящие о ней люди ведут себя безответственно.

"Насчет ядерной эскалации говорят абсолютно [те] люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - сказал представитель Кремля.

Далее Песков заверил, что российское руководство вновь может предложить всем ознакомиться с ядерной доктриной РФ, где "все написано", передает ТАСС.