Врач назвал эффективные народные способы лечения простуды

30 сен. 12:38

С началом сезона простуд пора вспомнить простые и эффективные способы лечения простуды без лекарств, считает врач-терапевт, врач-кардиолог компании "Инвитро", кандидат медицинских наук Иван Ромасов, пишет "Доктор Питер".

По словам терапевта, некоторые народные способы лечения ОРВИ можно считать действенными. Мед - единственное средство народной медицины, которое имеет эффективную доказательную базу, заявил Ромасов. Мед хорошо помогает от кашля, пояснил медик.

Куриный бульон помогает восстанавливать силы и способствует нормальной работы иммунитета, продолжил врач.

Чай с лимоном или имбирем, витамин С в напитках также полезно принимать во время простуды. Питье способствует дезинтоксикации, исключает обезвоженность. Такие напитки не стоит часто употреблять людям с гастритом, язвой, мочекаменной болезнью.

Важны во время болезни полноценный сон, обильное питье и отдых. Так организм лучше борется с интоксикацией при инфекции, а также восстанавливает силы.

Ингаляции над вареной картошкой или водяной баней, согласно логике, могут быть эффективны, продолжил врач. Влажный пар может облегчить кашель. В медицине для этого используют ингаляции с физраствором.