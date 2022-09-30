Патриарх Кирилл заразился ковидом

30 сен. 12:25

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Уточняется, что в связи с этим отменены все запланированные поездки и встречи,

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", - сказал врио руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Уточняется, что патриарх находится в удовлетворительном состоянии, ему необходим постельный режим. Все запланированные встречи и поездки патриарха Кирилла отменены, добавил Легойда.