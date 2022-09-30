Албания отменит безвизовый режим для российских туристов

30 сен. 12:14

В пятницу, 30 сентября, в Албании завершается сезонный безвизовый режим для россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте албанского посольства в РФ.

Там напомнили, что ежегодно с 1 мая по 30 сентября включительно все граждане России могут без виз въезжать на территорию Албании и находиться там в течение 90 дней.

"Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Албании более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа D соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания", - сказано в заявлении

Стоимость такого разрешения на въезд составляет 50 евро. Кроме того, россияне могут за 30 евро оформить однократную визу категории A, а за 50 евро - многократную визу категории C.