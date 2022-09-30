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Ильхам Алиев начал официальный визит в Болгарию

Ильхам Алиев начал официальный визит в Болгарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября с официальным визитом прибыл в Софию.

В аэропорту болгарской столицы развевались государственные флаги двух стран, а также выстроился почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Болгарии.

Президент Болгарии Румен Радев встретил Ильхама Алиева. Азербайджанскому лидеру были представлены представители государства и правительства Болгарии. Президент Болгарии познакомился с членами делегации Азербайджана.

После церемонии официальной встречи Ильхам Алиев посетил могилу Неизвестного солдата на площади Александра Невского в Софии, он возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

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