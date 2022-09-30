Токаев призвал использовать атомную энергию исключительно в мирных целях

30 сен. 11:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с общественностью Абайской области, что атомную энергию необходимо использовать только в мирных целях.

"Энергия атома - это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия, добавил Токаев.

Глава государства обратил внимание на то, что современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. "Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств", - подытожил президент Казахстана.