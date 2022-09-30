Армения согласилась на закрытие Лачинского коридора 

Сегодня ночью в "Российской газете" было опубликовано интервью заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука по итогам его визита в Армению в рамках Российско-армянского межрегионального форума. В беседе с корреспондентом издания Алексей Оверчук раскрыл некоторые принципиально важные подробности текущих переговоров по нормализации отношений Азербайджан и Армении при посредничестве Москвы.



Хотя интервью в большей степени было посвящено экономическому сотрудничеству России с Арменией, Алексей Оверчук подчеркнул стратегический баланс Москвы в отношениях с Баку и Ереваном: "мы дорожим своими добрыми и близкими отношениями с Азербайджаном, что дает нам, как никому другому, уникальную возможность для выстраивания всей мирной архитектуры сотрудничества на Южном Кавказе". В самом начале беседы он обратил внимание на безальтернативность мира на Южном Кавказе: "Важно видеть главное – никому из присутствующих в регионе конфликт не нужен".



Строительным материалом мирных отношений с точки зрения России является экономика. Именно живые бизнес-контакты предприятий и предпринимателей обеспечат плодородную почву для нормализации соседства Азербайджана и Армении, в чем напрямую заинтересована и России, и Иран, и Турция. А для этого требуется открыть границы между государствами. Алексей Оверчук сообщил, что стороны находятся буквально в шаге от разблокирования коммуникаций, однако заметил, не называя виновных, что работа постоянно замедляется провокациями. "Каждое обострение обстановки на границе тормозит переговорный процесс. Каждое использование неприемлемой для одной из сторон терминологии тормозит переговорный процесс. Каждый раз процесс тормозится, когда в него пытаются, может и с добрыми намерениями, войти новые участники", - пояснил зампред правительства РФ.



Говоря о том, как именно будет выглядеть разблокировка транспортных связей, Алексей Оверчук рассказал о выборе, который сделали стороны по предложению президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученному 14 декабря 2021 года в Брюсселе. Напомним, тогда азербайджанский лидер сообщил, что режимы работы Лачинского коридора и Зангезурского коридора должны быть одинаковыми: либо на обоих будет таможенный контроль, либо на обоих его не будет. "Решение за Арменией", - сказал Ильхам Алиев. Согласно заявлению Алексея Оверчука, Баку и Ереван договорились открыть коммуникации по первому варианту – с обязательным таможенным контролем при пересечении границы.



"В ходе переговоров выработан принцип, который лег в основу подходов к определению правового режима пересечения границы. Принцип звучит так: "Суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога". Это означает, что если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской – то азербайджанская. На переговорах Трехсторонней рабочей группы вице-премьеров ни о каком "экстерриториальном коридоре", который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет. Для въезда по деблокированным или вновь построенным дорогам на территорию Армении из Азербайджана будут осуществляться меры пограничного и паспортного контроля, и аналогично паспортный контроль будет при въезде из Армении в Азербайджан", - рассказал он.



Таким образом, Ереван закономерно выбрал вариант, означающий прекращение пересечения армяно-азербайджанской границы по Лачинскому коридору без контроля со стороны Азербайджана. Сама дорога, разумеется, сохранится – не для того Баку строил новый маршрут, чтобы заблокировать его спустя два месяца – однако для въезда на территорию Азербайджана желающим посетить азербайджанский Ханкенди и другие населенные пункты в зоне временного размещения российских миротворцев понадобится пройти пограничный и паспортный контроль на таможне. Закономерность тут в том, что армянские власти понимают неизбежность закрытия сепаратистского проекта в Карабахе и подписания мирного договора с Азербайджаном, в рамках которого Ереван признает территориальную целостность соседа. Как только это произойдет, тема Лачинского коридора отпадет сама собой.



Поэтому Армения предпочла согласиться на азербайджанскую таможню для проезда до Ханкенди и таможню на своей границе для грузов и граждан, которые будут ездить через армянскую территорию по Зангезурскому коридору. Учитывая все прогнозы о загрузке этого международного транспортного коридора после его запуска как региональными, так и трансрегиональными перевозками, Ереван попросту не смог отказаться от экономических выгод, которые ему даст транзит по этому маршруту. Непривычно делать подобные заключения об Армении, чьи власти на протяжении 30 с лишним лет постоянно делали выбор в пользу рискованных и бесперспективных политических проектов, пренебрегая разумным развитием своей экономики, но слова Алексей Оверчука прямо сообщают о том, что на этот раз Ереван согласился зарабатывать деньги на мирном сотрудничестве с Азербайджаном, а не терять их и жизни людей в военном противостоянии.



Алексей Оверчук, закрывая беседу, еще раз подчеркнул, что открытие транспортных коммуникаций в регионе является интересом России, и она видит в нем и развитии экономических связей фундамент для мира на Южном Кавказе. "Разблокирование транспортных связей – это однозначный плюс для всех сторон. У граждан Азербайджана будет возможность ездить в Нахчыван и обратно через территорию Армении. А Армения, наконец, обретет возможность свободного перемещения граждан, транспортных средств и грузов в Россию, Иран, Центральную Азию и обратно через территорию Азербайджанской Республики. И вот это взаимное движение, развитие торговых и человеческих связей, как я говорил, позволит, наконец, начать залечивать многолетние раны в регионе Южного Кавказа. Мы работаем над тем, чтобы это произошло", - резюмировал он.



Согласие Армении на закрытие Лачинского коридора как объекта с экстерриториальными функциями – позитивный шаг в этом направлении.