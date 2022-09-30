Проблемы с картой "Мир" в Турции снизят популярность курортов среди россиян?

30 сен. 11:43

Туризм ждет от турецких властей решения проблемы с картой "Мир", иначе это негативно скажется на заинтересованности россиян в курортах страны, сообщил глава Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез.

Он напомнил, что российско-турецкие коммерческие отношения являются вопросом национального масштаба и важности. По его словам, данная проблема еще не отражается в секторе размещения, однако требует срочного решения.

"Существует картина, которая негативно повлияет на предпочтения россиян в предстоящем сезоне. Туристическая среда основана на комфорте и доверии. Туристы не хотят отдыхать в стране, где их подталкивают к отсутствию безопасности", - цитирует Сонмеза издание Aydınlık.