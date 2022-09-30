Льготникам Ставропольского края компенсируют затраты на догазификацию

30 сен. 11:43

В парламенте Ставропольского края одобрили выплату компенсаций льготникам при проведении догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе Думы региона.

Как отмечается, получателям льгот возместят половину затрат от стоимости внутридомового газового оборудования.

В настоящее время на Ставрополье около 11 тыс домовладений, нуждающихся в догазификации, в которых проживают льготные категории граждан. Единовременная денежная компенсация составит 50% от стоимости внутридомового газового оборудования. Максимальная сумма не будет превышать 50 тыс рублей.

В сообщении сказано, что льготы предназначены для ветеранов и вдов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, детей войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, малоимущих и многодетных семей и так далее. Воспользоваться компенсацией можно будет один раз при новом технологическом присоединении дома к сетям газоснабжения, передает ТАСС.