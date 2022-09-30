В Ингушетии перезапустят комбинат детского питания

30 сен. 11:21

Комбинат детского питания в Ингушетии перезапустят до конца октября, сообщил инициатор проекта Ислам Гагиев, уточнив, что ранее предприятие было остановлено из-за нерентабельности.

"Мы рассчитываем, что наше производство будет востребованным не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья. Также до начала 2024 года мы намерены построить складские помещения (логистический центр)", - сказал он в беседе с ТАСС.

Гагиев отметил также, что полная мощность производственной линии будет составлять 2,5 тонны готовой продукции в смену. Завод будет производить смеси для детей с 6 месяцев, а также планирует организовать выпуск заменителей грудного молока (ЗГМ).