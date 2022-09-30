Секретарь Совета безопасности Армении провел ряд встреч в штаб-квартире ЦРУ

30 сен. 11:20

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел ряд рабочих встреч в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли", - поведал Григорян.

Он подчеркнул, что посетил офис ЦРУ в рамках поездки в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Армен Григорян встретился в Пентагоне с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития отношений между Ереваном и Вашингтоном.