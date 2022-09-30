В Семее возведут новую ТЭЦ

30 сен. 11:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить в Семее новую ТЭЦ.

В настоящее время инфраструктура города изношена, летом в домах нет горячей воды, зимой - отопления, старая ТЭЦ сильно загрязняет воздух. "Пора, наконец, решить эти проблемы. Поэтому поручаю правительству совместно с акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры", - заявил Токаев в ходе поездки в регион.

Отметим, что жители Семея не раз оказывались без отопления в разгар зимы. Перебои связаны со все возрастающей нагрузкой на котельные, построенные еще в 80-х годах.