Еще более 37 тыс россиян заразились ковидом за сутки

30 сен. 11:14

В России за минувшие сутки выявили 37 286 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 3 341, в Санкт-Петербурге - 1 836, в Подмосковье - 1 152. В Краснодарском крае - 837, в Ставропольском крае - 589, в Крыму - 242, в Дагестане - 53, в Кабардино-Балкарии - 143, в Адыгее - 79, в Карачаево-Черкесии - 91, в Чечне - 16, в Северной Осетии - 91, в Ингушетии - 35.

Общее число инфицированных в России достигло 20 985 756.

Госпитализированы за сутки 2 723 человек. Выздоровели 61 225 пациентов, за все время - 20 040 988.

Умерли за сутки 106 человек, с начала пандемии - 387 269.