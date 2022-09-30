ЕК предлагает ввести лимит цен на весь российский газ

30 сен. 10:42

Еврокомиссия предлагает ввести лимит цен на весь газ из России, также могут быть введены ценовые коридоры с поставщиками, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед внеочередным советом министров энергетики стран Евросоюза.

"Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнерами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах", - заявила она.

По словам Симсон, также ЕК готова разработать лимит цены на европейском уровне на природный газ, который используется для генерации электричества. "Однако мы должны помнить, что результатом не может быть рост спроса на газ", - отметила она.