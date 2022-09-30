Токаев: однократный семилетний срок – шаг на пути к демократии

30 сен. 10:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Семей высказался о кибератаках на казахстанский сегмент интернета.

Глава государства отметил, что в республике стартовала большая политическая кампания.

"Конечно, после выборов будут разные дискуссии. Кроме того, могут появиться люди, которые будут идти против интересов страны и даже распространяют дезинформацию. Мы должны быть осторожны с этим", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Он подчеркнул, что распространение ложной информации и усиление кибератак начались после объявления досрочных выборов президента.

"Это не просто так. Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане. Они хотят помешать позитивным изменениям в стране. Но мы не будем отвлекаться с пути", - добавил Токаев.

При этом, по его словам, за рубежом находится немало людей, завидующих достижениям Казахстана.

Президент заверил, что Казахстан сделал решительный шаг на пути к демократии, введя однократный семилетний президентский срок. По его словам, это откроет дорогу новому поколению политиков.