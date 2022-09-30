Турция принимает IV Всемирные игры кочевников

30 сен. 10:16

IV Всемирные игры кочевников начались в турецкой провинции Изник, на открытии соревнований присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Игры проходят с 29 сентября по 2 октября 2022 года. В первый день игр 74 спортсмена из 30 стран мира соревновались в рут-кёкбёрю, традиционной стрельбе из лука.

Всего во Всемирных играх кочевников примут участие свыше 3 тыс спортсменов из 102 стран. В программе состязаний следующие визы спорта: борьба (алыш, аба гюреш, масляная борьба, борьба пехливанов, казахская борьба, шалвар-борьба, борьба мас), конный спорт (кёкбору, кокпар) и стрельба из лука (традиционная, на дальние дистанции, конная).

Первые Игры кочевников были организованы в Кыргызстане в 2014 году в Чолпон-Ате.