Пентагон не хочет гадать, кто виновен во взрывах на "Северных потоках"

30 сен. 9:58

Строить гипотезы о том, кто может стоять за повреждениями газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" слишком рано, считает глава Пентагона Ллойд Остин.

"Что касается нападения или повреждения трубопровода, то, я думаю, на данный момент есть много предположений. Но, откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет с уверенностью определить, что произошло", - заявил он.

По мнению Ллойда, не стоит гадать, кто моет нести ответственность, пока не будет получена дополнительная информация и проведен детальный анализ.

Глава Пентагона добавил, что обсудил ЧП на газопроводах с главой Минобороны Дании, по словам последнего, команда, для осмотра мест ЧП может быть собрана только через несколько дней, тогда специалисты попытаются определить, что случилось.