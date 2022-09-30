Эрдоган провел встречу с президентами Кыргызстана и ТРСК

30 сен. 9:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидерами Кыргызстана Садыром Жапаровым и Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Отдельные встречи глав государств прошли после церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в Изнике. Эрдоган также провел переговоры со спикером парламента Казахстана Ерлана Кошанова.

В Турции 29 сентября стартовали IV Всемирные игры кочевников. Спортсмены соревнуются в состязаниях по борьбе, конному спорту и стрельбе из лука. В Играх примут участие более 3 тыс представителей 102 стран.