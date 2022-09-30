"Тбилисоба" до понедельника перекроет центр грузинской столицы

30 сен. 9:34

В центре Тбилиси в районе площади Европы с полуночи 30 сентября будет закрыто движение транспорта в связи с празднованием "Тбилисоба".

Тбилиси ежегодно отмечает день города в начале октября. Все выходные в городе будут проходить праздничные ярмарки и народные гуляния. Движение вернется к привычному с 06.00 3 октября.

Будет перекрыто движение на мосту Метехи, на участке от площади Вахтанга Горгасали до моста, на Метехском подъеме и на участке, связывающем площадь Европы через тоннель с набережной имени Ноэ Жордания.

График движения общественного транспорта на выходные будет изменен согласно временной схеме движения.