В Кисловодске стартует фестиваль скандинавской ходьбы

30 сен. 9:32

В Кисловодске 1 октября пройдет фестиваль скандинавской ходьбы, анонсировал глава города-курорта Евгений Моисеев, уточнив, что в мероприятии примут участие более 200 пожилых людей.

"Фестиваль скандинавской ходьбы 1 октября соберет более 200 представителей старшего поколения, а также всех желающих принять участие в мероприятии. Спортивный марафон будет приурочен к празднованию Международного дня пожилого человека", - сказал он.

Моисеев отметил, что для спортсменов подготовлено две дистанции в национальном парке: первая – от визит-центра по терренкуру № 1 до Стеклянной струи и обратно (1,4 км), вторая – от визит-центра до Долины роз и обратно (4,5 км).

"Завершится фестиваль концертом, во время которого будут чествовать отличившихся спортсменов", - заключил глава курорта.