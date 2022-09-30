Жителя Дагестана заподозрили в терроризме

30 сен. 9:29

В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело, его обвиняют в запрещенной террористической организации, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"Следователем СКР совместно с оперативными сотрудниками Управления "К" 4 Службы ФСБ России выявлен факт участия жителя Хасавюртовского района Абдурахмана Абдурахманова в деятельности международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это было установлено во время расследования ранее возбужденного уголовного дела о финансировании им боевиков. Как подчеркнули в пресс-службе, в декабре 2015 года мужчина перевел им $1 тыс.

"Деньги в последующем были использованы боевиками для совершения преступлений террористической направленности", - говорится в тексте.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). Абдурахманову грозит до 20 лет тюрьмы.