Россия обеспечит Казахстан электроэнергией для майнинга

30 сен. 9:21

Россия наладит коммерческий экспорт электроэнергии в Казахстан, в том числе для майнинга криптовалют, для этого необходимо внести соответствующие изменения в действующее соглашение о взаимодействии между РФ и Казахстаном, говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Энергосистемы России и Казахстана работают параллельно. Минэнерго и МИД России получили поручение провести переговоры с казахстанской стороной и по итогам внести изменения в имеющееся соглашение о взаимодействии энергосистем.

Внести изменения, "предусматривающие ... покупку электрической энергии, передаваемой из РФ в республику Казахстан, по договорам, заключенным между "Интер РАО" и хозяйствующими субъектами республики Казахстан, в том числе в целях осуществления цифрового майнинга криптовалют, на коммерческих условиях", говорится в документе.

Компания "Интер РАО" - единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии, осуществлять коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан.