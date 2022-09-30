Ставрополье ждет хороший урожай свеклы

30 сен. 8:49

Валовый сбор сахарной свеклы в Ставропольском крае на 25% превысил уровень прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков, отметив высокую сахаристость этой культуры.

"Сахарная свекла выкопана на площади 13 тысяч гектаров, что составляет более 42% от плана. Валовой сбор уже превысил 771 тысячу тонн, что на 25% выше показателя 2021 года", написал он своем телеграм-канале.

Далее министр уточнил, что высокие показатели по урожайности отмечаются в хозяйствах Новоалександровского и Кочубеевского округов, где эту культуру выращивают на орошении.