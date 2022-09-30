Эрдоган в октябре посетит с визитом Казахстан

30 сен. 8:09

В Казахстане ждут визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов на встрече с президентом Турции в Изнике.

"Мы с нетерпением ждем Вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления", - сказал он.

В свою очередь турецкий лидер высоко оценил роль Казахстана для Организации Тюркских государств и Тюркского мира в целом. "Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов", - сказал глава турецкого государства.

"Двухсторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул Эрдоган.