Рынок полыхает в Таразе

30 сен. 7:49

Столовая и торговые бутики рынка "Береке" горят в городе Тараз Казахстана, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

В настоящее время пожарным удалось локализовать огонь, ликвидация пожара продолжается.

"На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений департамента, в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08 часов 30 минут, ликвидация пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.