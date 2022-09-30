В Москве будет дождливо и облачно

30 сен. 7:45

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в пятницу, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Сообщается, что днем в столице будет 14-16 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В московской области температура будет колебаться в пределах плюс 12-17 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметки + 8 градусов.