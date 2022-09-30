Спикер турецкого парламента провел встречу с премьер-министром Венгрии

30 сен. 5:25

В Будапеште состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и спикера парламента Турции Мустафы Шентопа.

В ходе переговоров Шентоп заявил о готовности Турции укреплять и поддерживать тесные отношения с Венгрией и при новом правительстве европейской страны. Он также обратил внимание на важность мероприятий, которые приурочены к 100-летию установления отношений между двумя странами в 2024 году.

Помимо этого, Шентоп поблагодарил за поддержку процесса вступления Турции в Евросоюз и формирование позитивной повестки в отношениях Турция-ЕС. "Политические препятствия на пути к членству Турции в ЕС должны быть устранены", - цитирует его агентство Anadolu.