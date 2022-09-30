Российский футболист получает азербайджанский паспорт

30 сен. 3:30

Российский полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Азер Алиев получит местный паспорт.

Согласно предварительным данным, это произойдет уже в начале октября.

Как отмечается, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) уже давно обратилась для предоставления азербайджанского паспорта 28-летнему хавбеку, передает Azerisport.com.

Азер Алиев родился в азербайджанской семье в селе Бязякли (Безакло) Дманисского района Грузии. В текущем сезоне он провел за "Нефтчи" 4 матча в чемпионате Азербайджана, отметившись в них одним забитым мячом.