Госдеп отказался комментировать данные о подготовке встречи с Россией по СНВ-3

29 сен. 23:55

Администрация США не комментирует данные о подготовке Россией и США очного заседания Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"У меня нет никакой обновленной информации, которую я бы мог предоставить", - цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в настоящее время изучается возможность проведения очной сессии ДКК. Дипломат отметила, что Москва и Вашингтон рассматривают вопрос о возобновлении инспекционной деятельности в рамках ДСНВ.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.