Финляндия закрыла границу для туристов из РФ

30 сен. 6:25

Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрывает границу для российских туристов, информирует пресс-служба правительство страны.

"Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян.