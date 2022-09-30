Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

30 сен. 6:05

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - указано в опубликованном документе.

Во втором указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.