В Ингушетии создали мастерские по трем специальностям в строительной сфере

29 сен. 23:50

В Ингушетии на базе политехнического колледжа имени Ю. И. Арапиева создали в рамках нацпроекта "Образование" три новые мастерские по специальностям в строительной сфере – кирпичная кладка, бетонные строительные работы и облицовка плиткой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

По словам замдиректора колледжа Альбины Евлоевой, новые площадки позволят подготавливать студентов более качественно. "Это значительно повысит востребованность и конкурентоспособность будущих специалистов", – сказала она.

В министерстве поведали, что мастерская "Кирпичная кладка" рассчитана на 8 рабочих мест и оснащена камнерезными станками и рабочими зонами для выполнения кладки. "Остальные мастерские также оборудованы современной техникой и инструментами", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как отмечается, новые площадки станут местом обучения, проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов по профессиональному мастерству.