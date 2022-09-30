ОПЕК может значительно сократить производство нефти

Несколько крупных производителей альянса ОПЕК+ начали переговоры о сокращении нефтяного производства накануне очередной встречи картеля, которая состоится 5 октября.

По данным Oil Price, в следующую среду представители стран-членов ОПЕК+ проведут встречу, в ходе которой обсудят рынок и основные показатели на фоне падения стоимости нефти ниже уровня в $90 за баррель, в последний раз наблюдавшегося накануне начала российской спецоперации на Украине.

Вероятно, что группа договориться сократить производство. На прошлой встрече члены ОПЕК+ договорились поднять добычу на 100 тыс. баррелей в день в сентябре, а октябрьская квота осталась на уровне августовской.

Хотя незначительная корректировка производственного уровня едва заметна с точки зрения баланса нефтяного рынка, ОПЕК+ обозначил свою готовность вмешаться в ситуацию в любой момент. На встрече в начале сентября было решено ”обращаться к председателю в любой момент для созыва министерской встречи членов ОПЕК+ с целью урегулировать ситуацию на рынке в случае необходимости”.

В начале недели источники Reuters, рассказали, что Россия, скорее всего, на очередной встрече ОПЕК+ предложит группе снизить производство на миллион баррелей в день. В реальности предполагаемое сокращение будет гораздо ниже, учитывая, что многие члены альянса, в том числе и Россия, уже добывают ниже уровней соответствующих квот.

По последним оценкам, в августе разрыв между квотами и фактической добычей увеличился до внушительных 3,58 млн баррелей в день.

В любом случае, серьезное сокращение производства со стороны ОПЕК+ на следующей неделе поддержит нефтяные цены. Всё больше аналитиков сходится во мнении, что добыча будет ограничена.

”Мы считаем вполне вероятным, что группа производителей примет решение значительно сократить производство и тем самым сигнализировать о том, что на рынке есть эффективный регулятор”, - сказала Хелима Крофт, главный стратег по сырьевым рынкам в RBC Capital Markets. По ее мнению, добыча может быть снижена на миллион баррелей в день.