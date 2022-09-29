Через зерновой коридор вывезли 5,5 млн тонн сельхозпродукции

29 сен. 23:42

С 1 августа 2022 года по настоящее время по "зерновому коридору" из портов Украины вывезли 5,5 млн тонн агропродукции. Об этом пишет агентство Anadolu.

По его данным, всего за это время из украинских портов проследовало 235 судов с сельскохозяйственной продукцией.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.